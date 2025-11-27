Rockstar Peter Maffay stellte in Halle das neue Bühnenstück „Anouk“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch aus der Feder seiner Partnerin Hendrikje Balsmeyer vor. Welcher bekannte TV-Star noch zu Gast war und wann das Musical in Halle zu sehen sein wird.

Mit Video: Promi-Alarm im Steintor in Halle: „Tabaluga“-Erfinder Peter Maffay bringt Musical „Anouk“ auf die Bühne

Promi-Alarm im Steintor: Rockstar Peter Maffay signiert für die sechsjährige Nele einen Umhang mit „Tabaluga“-Drachenmuster. Der Sänger stellte zur Premiere des Musicals „Anouk“ auch seine Peter-Maffay-Stiftung zugunsten benachteiligter Kinder vor.

Halle (Saale)/MZ. - „Ich wollte nie erwachsen sein“, stimmten am späten Donnerstagnachmittag lautstark und textsicher mehr als 1.200 Kinder im halleschen Steintor ein. Die kleinen Zuschauer im Parkett und auf den Rängen des Varietés warteten gespannt - allerdings nicht auf den berühmten Drachen „Tabaluga“, sondern auf dessen Erfinder Peter Maffay.