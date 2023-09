An einer bundesweiten Protestaktion werden sich voraussichtlich auch in Halle zahlreiche Arztpraxen beteiligen. Wogegen die Mediziner aufbegehren - und wie Patienten geholfen wird, die am Montag Hilfe brauchen.

Halle (Saale)/MZ - Man wird am Montag kaum eine Allgemeinarztpraxis in Halle finden, die auf hat, sagt eine hallesche Allgemeinmedizinerin, die namentlich nicht genannt werden möchte. Sie selbst beteiligt sich zu Wochenbeginn an einer bundesweiten Protestaktion, zu der auch die Fachärztliche Vereinigung und der Hausärzteverband in Sachsen-Anhalt aufrufen.