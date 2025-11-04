Nach Spiegel-TV-Reportage Vorsicht, teuer! Warum man auf diesem Parkplatz lieber nicht parken sollte

Durch eine Spiegel-TV-Reportage ist ein hallesches Abschleppunternehmen plötzlich deutschlandweit bekannt: Auf einem Stellplatz in Halle wird manchmal schon innerhalb von Minuten abgeschleppt. Was die Argumente der Firma gegen die Abzock-Vorwürfe sind. Und was die Polizei dazu sagt.