Nach Spiegel-TV-Reportage Vorsicht, teuer! Warum man auf diesem Parkplatz lieber nicht parken sollte

Durch eine Spiegel-TV-Reportage ist ein hallesches Abschleppunternehmen plötzlich deutschlandweit bekannt: Auf einem Stellplatz in Halle wird manchmal schon innerhalb von Minuten abgeschleppt. Was die Argumente der Firma gegen die Abzock-Vorwürfe sind. Und was die Polizei dazu sagt.

Von Undine Freyberg Aktualisiert: 04.11.2025, 17:18
Wer hier parken will, sollte vorsichtig sein. (Foto: Undine Freyberg)

Halle (Saale)/MZ. - Seit dieser Woche kennt ganz Deutschland das hallesche Abschleppunternehmen Wetterau. In einer Spiegel-TV-Reportage wird dem Unternehmen von den Reportern Abzocke und Wegelagerei vorgeworfen.