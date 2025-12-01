weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Parkplatzengpass am Hauptbahnhof Halle: Umbau trifft Autofahrer

EIL:
Halle geht leer aus - Gefängnis wird in Weißenfels gebaut
Halle geht leer aus - Gefängnis wird in Weißenfels gebaut

Parkplatz in der Stadt Stadt sperrt Pkw aus: Parken am Hauptbahnhof in Halle wird für Autofahrer zunehmend dramatisch

Am Hauptbahnhof in Halle einen Autostellplatz zu bekommen, gleicht einer Lotterie. Und die Situation wird sich mit dem Riebeckplatz-Umbau weiter verschärfen.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 02.12.2025, 14:31
Das geht jetzt nicht mehr: Mal schnell parken auf den Gehwegen vor dem Genscher-Platz, wie diese frühere Aufnahme zeigt.
Das geht jetzt nicht mehr: Mal schnell parken auf den Gehwegen vor dem Genscher-Platz, wie diese frühere Aufnahme zeigt. (Foto: Lutz Winkler)

Halle (Saale)/MZ. - Sie gehören zum Bild auf dem Hans-Dietrich-Genscher-Platz vor dem Hauptbahnhof Halle: Kreiselnde Autos, deren Fahrer verzweifelt einen Stellplatz suchen. Und die Situation wird nicht besser. Im Gegenteil.