Fünf Stockwerke tief ist ein Auto in einem Parkhaus in Halle gefallen, nachdem die Autofahrerin durch die Schranke raste. Die 64-Jährige soll nach MZ-Informationen nun befragt werden. Das Parkhaus ist weiter erreichbar.

Bei einem Unfall am Hansering in Halle ist ein Auto fünf Stpckwerke tief gefallen.

Halle/MZ. - Nach dem schweren Unfall am Dienstag im Parkhaus am Hansering in der Innenstadt von Halle laufen die Ermittlungen der Polizei zur möglichen Unfallursache. Viel konnte die Polizei am Mittwoch noch nicht zum Unfallhergang sagen. Die 64-Jährige soll demnächst erst zu den Hintergründen befragt werden. Das Parkhaus kann unterdessen wieder genutzt werden.