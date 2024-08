Nach dem spektakulären Unfall am Hansering äußern sich der Parkhausbetreiber Samuel Spaltner, der Einsatzleiter der Feuerwehr Marcus Bohne und der Abschlepp-Unternehmer Christian Wetterau zu den Geschehnissen.

Nach Parkhaus-Absturz in Halle: Das sagen Einsatzleiter, Parkhausbetreiber und die Bergungsspezialisten

Spektakulärer Unfall in Halle

Halle (Saale)/MZ - Dieser Einsatz ist selbst für erfahrene Retter Neuland gewesen: Eine Autofahrerin hat am Dienstagmittag im Parkhaus am Hansering in Halle die Kontrolle über ihr Elektrofahrzeug verloren. Der Wagen durchbrach das Geländer im Rondell und stürzte über zehn Meter – es waren fünf Stockwerke – hinab.