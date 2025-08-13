Ein D-Jugendspieler des SV Plötzkau wurde zum besten Spieler des Fußballcamps von Real Madrid gekürt. Warum ausgerechnet ein Spieler des Erzrivalen FC Barcelona sein Vorbild ist.

Oskar Ernst Reichel wurde zum besten Spieler des Fußballcamps von Real Madrid gekürt.

Plötzkau/MZ. - 76 Kinder hatten an der Fußballschule von Real Madrid, die bereits zum fünften Mal beim SV Plötzkau gastierte, teilgenommen. Und traditionell krönten Camp-Leiter Piet Wiehle, die Trainer Ivan Guerrero und Javier Andrés Caballero von der Akademie „La Cantera“ des spanischen Rekordmeisters sowie Johannes Kröhs und Lukas Kuczkowiak, die die D-Jugend des SV Dessau 05 in der abgelaufenen Saison zum Landesmeistertitel führten, den Gewinner.