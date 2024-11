Luftqualität in Sachsen-Anhalt besser Paracelsusstraße: Tempolimit verringert Feinstaub-Belastung

Die Qualität der Luft in Sachsen-Anhalt hat sich in den letzten Jahren verbessert. Welche Maßnahmen gewirkt haben und was Sachsen-Anhalt noch zukünftig unternehmen muss.