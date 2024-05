Ein Mann hat einen anderen in der Ouluer Straße in Halle mit einem Elektroschockgerät angegriffen.

Halle (Saale)/DUR. - Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Sonntagnachmittag zwischen drei Männern in der Ouluer Straße in Halle gekommen, so die Polizei auf Nachfrage.

Demnach soll es zunächst zwischen den Männern zu einem Streit gekommen sein. Nachdem sich die Beteiligten verbal attackiert hatten, griff nach Angaben der Beamten ein 40 Jahre alter Mann einen 37-Jährigen an und hielt ihn fest. Anschließend habe ein 29 Jahre alter Mann den 37-Jährigen mit einem Elektroschocker traktiert.

In der Folge sei der Mann aus dem Umfeld der beiden anderen geflüchtet und schaltete die Polizei ein. Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus und ermitteln.