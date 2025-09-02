weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  ÖPNV In Sachsen-Anhalt: Das waren die ersten Fahrgäste: Wie die Tina-Straßenbahn erstmals durch Halle fuhr

Generationswechsel auf Schienen: Am Dienstagmorgen ist Halles neue Straßenbahn in den Liniendienst gegangen. Was die ersten Passagiere und Fahrer dabei zu erzählen haben und wo die Bahn vorerst fahren soll.

Von Annette Herold-Stolze Aktualisiert: 02.09.2025, 13:54
Linksrum in Richtung Steintor: die neue Tina bei ihrer Jungfernfahrt
Linksrum in Richtung Steintor: die neue Tina bei ihrer Jungfernfahrt Foto: Steffen Schellhorn

Halle (Saale)/MZ. - Neun Monate mit unzähligen Tests und Testfahrten liegen hinter der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) und dem Schweizer Hersteller Stadler, damit die Tina – für Total integrierter Niederflurantrieb – seit Dienstag in Halle im Linienverkehr fahren kann.