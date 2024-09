Atemwerkserkrankungen: Wie das Gesundheitsamt und das Elisabeth-Krankenhaus das Infektionsgeschehen in Halle einschätzen.

In Halle nehmen Atemwegserkrankungen - auch Corona - wieder zu.

Halle (Saale)/MZ - In Halle ist die Zahl der Corona-Infektionen gestiegen. Wie das Gesundheitsamt am Freitag auf MZ-Nachfrage erklärte, wurden in der Woche vom 16. bis 22. September – aktuellere Daten liegen noch nicht vor – 54 Neuinfektionen gemeldet.