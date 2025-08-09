Was die Christdemokraten in Halle zur Entscheidung des Ministerpräsidenten Reiner Haseloff sagen und wie sie zu Sven Schulze stehen.

Ohne Haseloff: Hallesche CDU sieht Herausforderung für die Wahl

Die CDU in Halle reagiert auf das Ende der Polit-Karriere von Haseloff und den vorgeschlagenen Spitzenkandidaten Sven Schulze.

Halle (Saale)/MZ. - Sachsen-Anhalts langjähriger Ministerpräsident Reiner Haseloff beendet im nächsten Jahr seine politische Karriere. Wirtschaftsminister Sven Schulze (beide CDU) soll zur anstehenden Landtagswahl 2026 in seine Fußstapfen treten. Wie stehen die halleschen Christdemokraten zu der Entscheidung?