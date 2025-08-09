Landtagswahl 2026 Ohne Haseloff: Hallesche CDU sieht Herausforderung für die Wahl
Was die Christdemokraten in Halle zur Entscheidung des Ministerpräsidenten Reiner Haseloff sagen und wie sie zu Sven Schulze stehen.
09.08.2025, 14:00
Halle (Saale)/MZ. - Sachsen-Anhalts langjähriger Ministerpräsident Reiner Haseloff beendet im nächsten Jahr seine politische Karriere. Wirtschaftsminister Sven Schulze (beide CDU) soll zur anstehenden Landtagswahl 2026 in seine Fußstapfen treten. Wie stehen die halleschen Christdemokraten zu der Entscheidung?