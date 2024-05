Am Mittwochnachmittag kam es in Halle-Neustadt zu einem Ödlandbrand. Die Berufsfeuerwehr war im Einsatz.

Feuerwehreinsatz in Halle

Halle (Saale)/MZ/MV - Kaum sind die Tage etwas wärmer und schon muss die Feuerwehr zu ersten Vegetationsbränden ausrücken. So musste ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Neustädter Hauptwache am Mittwochnachmittag zu einem größeren Ödlandbrand im Gewerbegebiet Halle-Neustadt in die Zscherbener Landstraße ausrücken.

Mit einem C-Rohr bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer. (Foto: Marvin Matzulla)

Ein Feuerwehrmann beim Ödlandbrand im Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Mehr als eine Stunde waren die Feuerwehrleute mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.