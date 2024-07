Nun ist es amtlich: Das Brückenspringen zum Laternenfest 2024 in Halle findet wieder statt

Andreas Wels (im Vordergrund) beim Brückenspringen beim Laternenfest in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Ende August feiert Halle wieder sein Laternenfest – und dieses Mal steht nach mehrjähriger Pause wieder ein besonderer Höhepunkt auf dem Programm: Das Brückenspringen, initiiert vom ehemaligen Weltklasse-Wasserspringer Andreas Wels.

Dass die Halloren vor langer Zeit mit ihren mutigen Sprüngen von den Saalebrücken beeindruckten, inspirierte den Vize-Olympiasieger von 2004, die alte Tradition wieder aufleben zu lassen. Wels plante und organisierte im Jahr 2016 das erste Brückenspringen im Rahmen des Laternenfestes – mit vollem Erfolg.

Bis zum Jahr 2019 kamen jeweils mehrere Tausend Zuschauer an die Giebichensteinbrücke zu dem Ereignis, das sich damit sehr schnell zu einem der Programmhöhepunkte und zum Besuchermagneten des größten halleschen Volksfestes entwickelte.

Fünf Jahre lang gab es kein Brückenspringen mehr in Halle

Zwischen 2020 und 2023 musste das Event pandemiebedingt und aufgrund der Sanierungsarbeiten am Riveufer pausieren. Nun soll es jedoch wieder fester Bestandteil des Laternenfestes sein und wird am Sonntag, 25. August, auf der Kröllwitz-Brücke ausgetragen, wie Organisator Wels der MZ mitteilt.

„Ich freue mich auf die Neuauflage der in Sachsen-Anhalt wohl einzigartigen Veranstaltung. Ein Dutzend Top-Springer und High Diver, die international Erfolge feierten, haben ihr Kommen bereits zugesagt“, kündigt Wels an. Die Sportler werden nach seinen Worten beispielsweise aus Mainz, Freiburg im Breisgau und München in die Saalestadt reisen.

Brückenspringen von der Giebichensteinbrück während des Laternenfestes in Halle (Foto: Silvio Kison)

„Mir war es besonders wichtig, dass auch Sportlerinnen und Sportler aus unserer Partnerstadt Karlsruhe teilnehmen und damit zur Vertiefung unserer freundschaftlichen Beziehungen beitragen“, sagte Wels, der für Hauptsache Halle gerade erneut in den Stadtrat gewählt worden ist. Zudem dürfen die Gäste des Laternenfestes auf die Darbietungen der X-Diver aus Halle gespannt sein.

Vor der malerischen Kulisse der Burg Giebichenstein will unter anderem Manuel Halbisch, Red Bull Springer aus der High-Diving-Szene, in die Saalefluten springen. Ebenso am Start ist die WM-Teilnehmerin Maike Halbisch. Auf dem Programm steht ein Mix aus traditionellen Sprüngen und Freestyle-Elementen mit internationalen Höchstschwierigkeiten – „Arschbomben“ inklusive. Den Höhepunkt bilden Sprünge aus einer Höhe von atemberaubenden 27 Metern. Auf einer großen Videoleinwand können die Besucher die zwei Stunden dauernde Show verfolgen.

Auch "Arschbomben-Sprünge" soll es wieder geben. (Foto: Silvio kison)

Andreas Wels wird das Brückenspringen eröffnen und dann auch einen Überraschungsgast begrüßen. Nach drei Durchgängen absolviert der Organisator selbst den Abschlusssprung. „Die Zuschauer dürfen sich auf ein Event der Superlative freuen, das ohne professionelle Unterstützung nicht realisierbar wäre.“ Deshalb danke er vor allem der Wasserwacht, die mit Booten und Tauchern die Absicherung übernimmt, sowie dem städtischen Dienstleistungszentrum Veranstaltungen für die Begleitung der Vorbereitungen.

„Ich wünsche mir, dass viele Festgäste kommen, um die Faszination des Wasserspringens hautnah mitzuverfolgen. Die Tradition dieser schönen Sportart in unserer Heimatstadt erhält damit ein weiteres Kapitel ihrer langen Geschichte“, sagt Wels.

Wird es in Zukunft auch ein nächtliches Brückenspringen geben?

Der Organisator blickt indes auch schon weiter in die Zukunft. So gehört ein Nachtspringen vor dem großen Laternenfest-Feuerwerk zu seinen erklärten Zielen. „Das wird sicher besonders spektakulär“, sagt er. „Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr.“