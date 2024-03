Halle (Saale)/MZ. - Zum Laternenfest in diesem Sommer soll es nach längerer Pause wieder eins der beliebtesten Spektakel des Volksfestes geben: das Brückenspringen.

Aktuell werde an den Details zu diesem Event gefeilt, so Reik Möller, Laternenfest-Koordinator der Stadt, der als Gast des Saalestammtischs am Mittwochabend erste Planungen vorstellte.

„Wir wollen so früh wie möglich mit allen Beteiligten zum Thema Laternenfest und vor allem zu den Aktivitäten auf dem Fluss ins Gespräch kommen“, so Möller, der damit einer Anregung der aus Anrainern sowie Vertretern von Vereinen und Unternehmen entlang der Saale bestehenden Saalestammtischrunde folgte.

Da im Juni die Bauarbeiten am Rive-Ufer beendet sein würden, so Möller, könne das Volksfest wieder an den ursprünglichen Veranstaltungsorten gefeiert werden, darunter an Rive- und Saaleufer sowie auf der Giebichensteinbrücke, von der das Brückenspringen stattfinden werde. Voraussetzung sei, dass das Wetter sowie die Wassertiefe der Saale das Springen erlauben würden. „Der Wasserstand der Saale muss auf jeden Fall 4,50 Meter betragen, damit die Sportler genügend Eintauchtiefe haben“, so Möller, der mit Initiator Andreas Wels und Sven Thomas, Vorstand der Wasserwacht, im Gespräch ist.

Fest stehen auch die traditionellen Bootskorsos: der Korso „Kunterbunt“ am 24. August, 15 Uhr, sowie „Leuchtende Boote“, am gleichen Tag um 21 Uhr. „Wer mitmachen möchte, kann sich gern bei uns melden“, so Möller. Infos unter 0345/221 30 21 oder auf laternenfest.halle.de

oder per Mail an [email protected] Alle Teilnehmer erhalten ein Startgeld von 20 Euro, die drei schönsten Wasserfahrzeuge werden prämiert.