Neustart mit Kaufland und XXL-Rewe - Wie es in zwei Einkaufszentren in Halle weitergeht

Halle (Saale)/MZ. - Fast ein Jahr ist es her, dass Halles Real-Märkte – einer im Neustadt Centrum, der andere im Halle-Center Peißen – für immer geschlossen worden sind. Auf Bangen, ob für Einkaufszentren so wichtige neue sogenannte Ankermieter zu gewinnen wären, folgte im Sommer Aufatmen: Kaufland gab seinen geplanten Einzug in Peißen bekannt, Rewe will sich in Neustadt einmieten. Nun steht der nächste Schritt bevor.