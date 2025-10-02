Neu in der Stadt Neustart in Halle: Wie ein Paar hier Heimat und Hoffnung gefunden hat
Sabrina Hettich diente bei der Bundeswehr in Afghanistan, kämpfte mit Angst und Neubeginn. Dann lernte sie Willie Gerloff kennen, sie wurden ein Paar. Gemeinsam haben sie jetzt in Halle ein Zuhause gefunden. Eine Geschichte von Umwegen, bei denen alle am liebsten über das Angekommensein sprechen.
Halle (Saale)/MZ. - Die Katzen springen über den Couchtisch, der Hund streckt sich im Körbchen neben dem Sofa. In der Wohnung am Robert-Franz-Ring wirkt es, als wären Sabrina Hettich und Willie Gerloff schon lange hier. Dabei sind die beiden erst im Sommer nach Halle gezogen.