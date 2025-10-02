Neu in der Stadt Neustart in Halle: Wie ein Paar hier Heimat und Hoffnung gefunden hat

Sabrina Hettich diente bei der Bundeswehr in Afghanistan, kämpfte mit Angst und Neubeginn. Dann lernte sie Willie Gerloff kennen, sie wurden ein Paar. Gemeinsam haben sie jetzt in Halle ein Zuhause gefunden. Eine Geschichte von Umwegen, bei denen alle am liebsten über das Angekommensein sprechen.