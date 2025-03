Nach vielen Beschwerden kündigt der Eigentümer des Südstadt-Centers in Halle Investitionen an. Kunden und Händler sehen reichlich Verbesserungsbedarf im Einkaufszentrum. Was geplant sein soll.

Halle (Saale)/MZ. - Fehlanzeige. Eine Kundin will am Freitagvormittag das öffentliche WC im Südstadt-Center nutzen, steht aber vor verschlossener Tür. Unter dem Frauen-Piktogramm steht ein handgeschriebener Hinweis: defekt. Dabei habe sie schon gehofft, dass sich die Zustände in dem unter anderem wegen mangelnder Sauberkeit in die Kritik geratenen Einkaufszentrum bessern, deutlich sauberer sei es immerhin schon, sagt die Kundin. Was das Sortiment betrifft, nutze sie das Center nämlich ganz gern. „Aber man möchte sich doch auch wohlfühlen.“