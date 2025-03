In Halle-Neustadt sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Autos abgebrannt. Die Feuerwehr Halle war im Löscheinsatz. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.

Halle (Saale)/MZ - Die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) musste in der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr zu brennenden Autos in den Sanddornweg in Halle-Neustadt ausrücken. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eingetroffen waren, brannten bereits vier Fahrzeuge in voller Ausdehnung.

Unter dem Einsatz von Atemschutzgeräten löschte die Feuerwehr die Autos mit einem C-Rohr ab. Zur Höhe des Sachschadens und zur Brandursache konnten in der Nacht noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.