Kathrin und Lars Klemm kehren an der Ostsee zu „Alfred & Otto“ zurück. Was die beiden Gastronomen dort vorhaben.

Halle (Saale)/Zingst/MZ. - Eigentlich hatten Kathrin und Lars Klemm 2007 mit einer Weinhandlung in Werder im brandenburgischen Landkreis Potsdam-Mittelmark) angefangen – „Alfred & Otto – Gelegenheitswirtschaft“. Jetzt hat das Paar, das 2017 das „Taparazzi“ in Halle gegründet hat, an der Ostsee eine neue Lokalität eröffnet. Aktuell zwar noch unter dem Namen „Zingster Weihnachtsstube – Übergangswirtschaft“, doch bald schon soll das Lokal umbenannt werden in „Alfred & Otto – Gelegenheitswirtschaft“. Damit schließt sich dann quasi ein Kreis.