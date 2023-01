Gastronomie in Halle Neues Café am Kaulenberg in Halle: Grafikdesignerin verkauft Ingwer-Shots und Rote-Bete-Latte

Caroline Täschner presst in ihrem Laden in der Innenstadt von Halle gesunde Säfte und serviert ausgefallenen Kakao. Auch als Grafikdesignerin fällt sie in der Stadt auf.