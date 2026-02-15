Die Seebener Straße in Halle ist derzeit in Höhe des Luchs-Kinos für Straßenbahnen gesperrt. Es ist die Vorbereitung für die größte Investition in den Zoo seit Jahrzehnten.

Bergzoo Halle erhält spektakulären neuen Eingang - das sind die Details

Eine Visualisierung zeigt den neuen Saaleeingang für den Bergzoo in der Seebener Straße in Halle. Dazu gehören auch überdachte Fahrradstellplätze.

Halle (Saale)/MZ - Vor zehn Jahren sind die Planungen für das millionenschwere Großprojekt „Bergzoo 2031“ in Halle öffentlich bekannt geworden - mit dem neuen Saaleeingang an der Seebener Straße und einem Höhenweg als spektakuläre Neuerungen. Seitdem ist viel Wasser durch die Saale geflossen. Nun geht es los.