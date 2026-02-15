weather schneeregen
  Neuer Eingang für Bergzoo Halle: Alles über Bau und Umleitungen

Nach zehn Jahren Planung Bergzoo Halle erhält spektakulären neuen Eingang - das sind die Details

Die Seebener Straße in Halle ist derzeit in Höhe des Luchs-Kinos für Straßenbahnen gesperrt. Es ist die Vorbereitung für die größte Investition in den Zoo seit Jahrzehnten.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 17.02.2026, 10:21
Eine Visualisierung zeigt den neuen Saaleeingang für den Bergzoo in der Seebener Straße in Halle. Dazu gehören auch überdachte Fahrradstellplätze.
Eine Visualisierung zeigt den neuen Saaleeingang für den Bergzoo in der Seebener Straße in Halle. Dazu gehören auch überdachte Fahrradstellplätze. (Visualisierung: Großmann Architektur BDA)

Halle (Saale)/MZ - Vor zehn Jahren sind die Planungen für das millionenschwere Großprojekt „Bergzoo 2031“ in Halle öffentlich bekannt geworden - mit dem neuen Saaleeingang an der Seebener Straße und einem Höhenweg als spektakuläre Neuerungen. Seitdem ist viel Wasser durch die Saale geflossen. Nun geht es los.