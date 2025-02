Halle (Saale)/MZ. - In dieser Woche rollen die Landschaftsgärtner an: Die Stadt bereitet am Bruchsee in Neustadt den Bau eines neuen Spielplatzes vor. Auf dem zukünftigen Spielbereich finden zuerst Schnitt- und Fällarbeiten statt, wie die Verwaltung ankündigt. Bei den Arbeiten, die mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt seien, handele es sich größtenteils um die Entfernung von Totholz und Windbruch, um Baufreiheit zu schaffen. Für den Spielplatz sollen zudem ein Eschenahorn, eine Scheinzypresse und eine Kiefer gefällt werden. Die Arbeiten finden der Mitteilung zufolge jetzt in der brut- und nistfreien Jahreszeit statt, der eigentliche Spielplatzbau werde voraussichtlich im dritten Quartal beginnen Als Ersatz für die Schnitt- und Fällarbeiten würden neun Bäume und 120 Sträucher gepflanzt. Die Stadt investiere in den Motto-Spielplatz „Am Urzeitmeer“ in Neustadt rund 650.000 Euro.

