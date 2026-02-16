Ein Stadtrat der CDU macht die Diskussion um den geplanten Abriss der beiden Brücken über den Superkreisel in Halle wieder auf. Aus der Verwaltung kommen dazu erstaunliche Informationen.

Neue Debatte um Brücken in Halle: Sind die am Riebeckplatz doch nicht so kaputt?

Sechs Jahrzehnte führen zwei Brücken den Verkehr über den Riebeckplatz. Damit soll bald Schluss sein.

Halle (Saale)/MZ. - Seit 60 Jahren sind sie so etwas wie das Rückgrat des Riebeckplatzes: die 1965 errichteten Hochstraßenbrücken. Doch mit dem Bau des Zukunftszentrums soll ihr Stündlein geschlagen haben. Die Stadtverwaltung will sie abreißen lassen und hatte immer mit massiven Schäden argumentiert, die den Bauwerken zu schaffen machen sollen. Doch wie schlimm ist es wirklich?