weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Neubau in Halle-Neustadt: Streit um Moschee: Der Sonderstadtrat war unwürdig (Kommentar)

neubau in Halle-Neustadt Streit um Moschee: Der Sonderstadtrat war unwürdig (Kommentar)

Eine echte Entscheidung zur neuen Moschee in Neustadt hat der Stadtrat am Montag nicht gehabt. MZ-Reporter Jonas Nayda kritisiert die Stadtverwaltung.

Von Jonas Nayda 10.11.2025, 22:50
Im Vordergrund das alte IKC-Gebäude, in der Mitte die Freifläche vor dem Supermarkt, auf der der Neubau entstehen soll.
Im Vordergrund das alte IKC-Gebäude, in der Mitte die Freifläche vor dem Supermarkt, auf der der Neubau entstehen soll. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Der Sonderstadtrat zum Moscheeneubau war eine Farce. Eigentlich war allen Mandatsträgern klar, dass es praktisch keine Entscheidung gibt. Im Baugenehmigungsverfahren hatte die Islamische Gemeinde alle notwendigen Unterlagen eingereicht.