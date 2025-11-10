neubau in Halle-Neustadt Streit um Moschee: Der Sonderstadtrat war unwürdig (Kommentar)
Eine echte Entscheidung zur neuen Moschee in Neustadt hat der Stadtrat am Montag nicht gehabt. MZ-Reporter Jonas Nayda kritisiert die Stadtverwaltung.
10.11.2025, 22:50
Halle (Saale)/MZ. - Der Sonderstadtrat zum Moscheeneubau war eine Farce. Eigentlich war allen Mandatsträgern klar, dass es praktisch keine Entscheidung gibt. Im Baugenehmigungsverfahren hatte die Islamische Gemeinde alle notwendigen Unterlagen eingereicht.