Ein technischer Defekt an einem der wichtigsten Verkehrsknoten der Stadt Halle sorgte am Dienstag für Verkehrsbehinderungen. Zwischenzeitig regelte die Polizei den Verkehr.

Nach technischem Defekt: Ampeln an Kreuzung in Halle funktionieren wieder

Halle (Saale)/MZ - In Halles Osten war Vorsicht geboten. Am Dienstagnachmittag kam es durch eine technische Störung der Ampeln an der Kreuzung Delitzscher Straße/Europachaussee kurzzeitig zu einem Verkehrschaos. Weil alle Ampeln auf Rot sprangen, staute sich der Verkehr kilometerweit in alle Richtungen.

Dauerhaft Rot für alle Seiten: Ohne die Hilfe der Polizei drehte sich kein Rad mehr. (Dirk Skrzypczak)

Die Polizei schickte zwei Beamtinnen auf die vielbefahrene Kreuzung, um den Verkehr manuell zu regeln. „So wollen wir verhindern, dass im Berufsverkehr gar nichts mehr geht“, sagte Polizeisprecher Thomas Müller der MZ. Tatsächlich lösten sich die Staus langsam auf. Es sei an der Stadt, nach dem technischen Defekt zu suchen, so Müller.

Kurz vor 17 Uhr wurden die Ampeln abgeschaltet. Dadurch war an der Kreuzung große Vorsicht geboten, da neben dem Straßen- auch der Tramverkehr beachtet werden musste. Am frühen Abend konnten die Ampeln wieder eingeschaltet werden.