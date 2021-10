Nach Fahndung: Polizei findet dreiste Betrügerin aus Neustädter Passage

Halle (Saale)/MZ - Die von der Polizei gesuchte Betrügerin ist gefunden worden. Wie die Beamten mitteilten, konnte eine 59-jährige Frau als Beschuldigte ermittelt werden. Ein Termin zur Vernehmung der Beschuldigten steht noch aus.

Die Polizei veröffentlichte eine Fahndung zu der Frau wegen Unterschlagung und Diebstahl. Demnach sprach die unbekannte Täterin am 06. Juli 2021, gegen 12.30 Uhr, in der Neustädter Passage in Halle unter dem Vorwand eine Frau an, deren Schmuck zu reinigen. So gelangte sie an deren Kette und Ohrringe.

Anschließend gingen beide zum Einkaufen in eine Drogerie. Hier wollte die Täterin der Geschädigten beim Bezahlen helfen und stahl ihr aus der Geldbörse Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 388 Euro.