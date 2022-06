Nach Drohung: Polizei beendet Einsatz an der KGS Hutten in Halle

Keine gefährlichen Gegenstände gefunden. Einsatzkräfte wollen auch am Donnerstag vor Ort Präsenz zeigen.

Halle (Saale)/MZ - Aufatmen bei Lehrern und Schülern der KGS Hutten in Halle: Nach einer anonymen Drohung war die Polizei am Mittwoch mit einem Großaufgebot vor Ort. Während Einsatzkräfte das Gebäude durchsuchten und die Ein- und Ausgänge zur Gesamtschule sicherten, mussten Schüler und Lehrer zu ihrer Sicherheit in den Klassenräumen bleiben. Besorgte Eltern warteten derweil vor dem Gebäude auf ihre Kinder.

Nach MZ-Informationen hatte jemand mit einem Schriftzug an einer Toilette eine Straftat angekündigt. „Wir nehmen derartige Drohungen natürlich ernst. Zum Glück ist aber nichts passiert“, sagte Polizeisprecher Michael Ripke der MZ. Die Polizei hatte Krisenmanager vor Ort, die sich um Eltern und Schüler kümmerten. Hinweise auf den Verfasser der Drohung habe man noch nicht, so Ripke. Die Kripo sei eingeschaltet. Gegen 13.30 Uhr gab die Polizei Entwarnung. Man werde am Donnerstag noch einmal vor Ort sein und Präsenz zeigen.