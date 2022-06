MZ begleitet Hilfstransport für Menschen in der Ukraine

Am Südstadtgymnasium wurden Hilfsgüter gesammelt. Der Konvoi einer Initiative bringt sie nach Osten - und will ukrainische Flüchtlinge nach Halle holen. So ist der Plan.

Halle (Saale)/MZ - Um kurz nach 16 Uhr bricht am Mittwoch ein Konvoi aus Halle in Richtung Krakau auf: ein Siebeneinhalbtonner, randvoll gepackt mit Decken, Hygieneartikeln, Lebensmitteln, sowie zwei Minibusse, in denen insgesamt 12 Flüchtlinge vor dem Ukraine-Krieg nach Halle gebracht werden sollen; zuletzt ein Toyota-Kleinwagen, in dem eine Fahrerin, ein Russisch-Übersetzter und Journalisten sitzen. Auch die MZ ist mit an Bord und wird in den nächsten Tagen die Fahrt, die Suche nach Passagieren und die Ankunft in der Saalestadt begleiten.