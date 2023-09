In Halle müssen sich vier Männer wegen Baumaschinen-Diebstahls vor Gericht verantworten - in einem Verfahren mit Hindernissen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Im Landgerichtsprozess gegen eine Bande, die in Halle und Merseburg hochwertige Baumaschinen gestohlen haben soll, ist der Wurm drin. Kamen von den vier Angeklagten zum Prozessauftakt in der Vorwoche schon nur drei, so wartete das Gericht am Mittwoch vergeblich auf einen weiteren Angeklagten. „Ich soll ausrichten, dass er in Berlin ist, weil sein Pass abgelaufen ist“, sagte der Verteidiger des 35-jährigen Rumänen.