Halle (Saale)/MZ. - Die Kultur- und Musikszene der Region muss in diesen Tagen Abschied nehmen: Wolfgang Fritz, engagierter Lehrer, Musiker, Kabarettist, Moderator, Fachberater und Familienmensch, ist am 12. Januar in Teutschenthal gestorben.

