Ein Geschenk aus Hannover bringt mehr Kultur nach Halle: Ein ehemaliges Jazzclub-Klavier hat im Neustadt Centrum seinen Platz gefunden. Nun ist Unterstützung aus der Saalestadt gefragt.

Musik für alle: Warum im Neustadt Centrum in Halle jetzt ein öffentliches Klavier steht

Brachte Passanten dazu, seiner Musik zu lauschen: Andy Wagner spielt auf dem Bahnhofvorplatz Halles erstes öffentliches Klavier.

Halle (Saale)/MZ. - Und plötzlich erklingt auf Halles zugigem Bahnhofsvorplatz Klaviermusik. Andy Wagner hat sich am Samstagvormittag an das bunt bemalte Instrument gesetzt, das nun dauerhaft in Halle bleiben soll und von jedem gespielt werden kann, der Interesse haben darf.