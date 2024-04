Personal ist einerseits in zahlreichen Betrieben knapp, andererseits suchen viele Migranten einen Job. Wie Arbeitsagentur und Jobcenter in Hallebeide Seiten mit Erfolg zueinanderbringen.

Möglichst bald zu einer Stelle - Jobbörse für Migranten in Halle

Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ. - Eigentlich hätte er nach 90 Minuten zusammenpacken können. Doch Ulrich Siebeking weiß: „Wir brauchen immer wieder neue Mitarbeiter.“ Also blieb der hallesche Personalreferent der big Management GmbH am Dienstag bis zuletzt mit seinem Stand beim Aktionstag für Migranten, den Jobcenter und Agentur für Arbeit im Leuna Chemie Park organisiert hatten – um weiter Gespräche mit Bewerbern zu führen, die sich für eine Wachschutz-Karriere interessieren. Vier neue Kollegen – und aussichtsreiche Bewerber waren schon in den anderthalb Stunden gleich nach dem Start gefunden – sollen auf jeden Fall eingestellt werden, weil die Firma demnächst einen neuen Revierdienst-Auftrag übernehme.