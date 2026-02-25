Seit 21. Februar ist Möbel Kraft an der B100 bei Halle zu. Höffner-Chef Kurt Krieger wollte es umbauen. Jetzt gibt es eine überraschende Wende. Der MZ verriet der Höffner-Patron den geplanten Eröffnungstermin.

Doch kein Umbau - Warum Möbel Kraft in Halle-Peißen wieder öffnet

Möbel Kraft in Halle-Peißen ist seit einer Woche zwar geschlossen, soll aber schon bald wieder öffnen. Der ursprünglich geplante Umbau ist abgeblasen.

Halle (Saale)/Taucha/MZ - Kurt Krieger schlendert Mittwochvormittag durch das neue Möbelhaus in Taucha bei Leipzig. „10.23 Uhr habe ich die Baufreigabe erhalten. Heute früh wurden hier noch Lampen angeschraubt“, sagt der Höffner-Chef. Nach sechs Monaten Bauzeit und mit mindestens 25 Millionen Euro Investitionen ist aus Möbel Kraft an der A14 jetzt ein Höffner geworden. In Halle-Peißen wollte Krieger auch alles umkrempeln. Nun kommt es anders.