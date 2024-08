Mit Willen und Lust am Lernen - Wie sich eine Friseurin aus Portugal in Halle etabliert hat

Halle (Saale)/MZ. - Was für ein vernichtendes Urteil! Da hatte sie nun drei Monate lang Deutsch gebüffelt – und was musste sie 2014 nach ihrer Ankunft aus Portugal feststellen? „Ich konnte nichts“, sagt Ana Correia heute, den Friseur-Meisterbrief längst in der Tasche, und untertreibt damit wohl ein wenig. Tatsache sei jedenfalls gewesen, dass ihre Deutschkenntnisse damals für selbstständige Kundengespräche nicht ausreichten. Mit dem festen Willen, sich in der neuen Umgebung zu behaupten, habe sie also zum Putzlappen gegriffen und erledigt, was ihr im Friseursalon Koegel ohne viele Sprachkenntnisse möglich war.