Im September 2026 wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Die SPD hat jetzt entschieden, wer aus Halle antreten soll.

Der hallesche SPD-Stadtverband hat entschieden: Vier Kandidaten - drei Frauen und ein Mann - gehen für die halleschen Sozialdemokraten ins Rennen um Landtagsmandate.

Halle (Saale)/MZ. - Gut ein Jahr vor den Wahlen hat die SPD Halle am Sonnabend ihre Kandidaten für die vier halleschen Landtagswahlkreis aufgestellt. Um einen Sitz im Magdeburger Parlament bewerben sich einer Mitteilung zufolge die Landschaftsarchitektin Christine Fuhrmann, die Soziologin und Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Katja Pähle, die Lehrerin im Vorbereitungsdienst Katharina Kohl und der Wirtschaftsingenieur Julius Neumann.

„Wir werden rasch damit beginnen, mit unseren Landtagskandidaten vielfältige Kontakte zu den Hallenserinnen und Hallensern zu knüpfen, um deren Wünsche und Forderungen an die Landespolitik zu erfragen und zu diskutieren“, kündigte der SPD-Stadtvorsitzende Peter Dehnan. „Wir wollen keine fertigen Programme im Hochglanzdruck verteilen, sondern mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsame Schwerpunkte entwickeln.“

Katja Pähle vertritt ihren Wahlkreis bereits seit 2011 im Landtag und ist seit 2016 Vorsitzende der Landtagsfraktion. Christine Fuhrmann und Katharina Kohl sind als Stadträtinnen aktiv, Julius Neumann arbeitet als sachkundiger Einwohner im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung mit.

„Unsere Mitglieder haben sich bei der Auswahl für Kompetenz und Bürgernähe entschieden, für Kandidatinnen und Kandidaten, die unsere Ziele mit dem Blick auf die gesellschaftlichen Realitäten vertreten“ sagte SPD-Stafdtchef Dehn weiter. „Unsere vier für den Landtag sind in Vereinen, Initiativen und Verbänden ebenso wie in der Kultur, in der Bildung und im Sport fest verankert: Sie brennen für ihre Heimatstadt Halle.“