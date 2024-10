Durch die Umstellung der Parkscheinautomaten vom 4. November bis zum 2. Dezember in Halle können Autofahrer mit etwas Glück sogar Parkgebühren sparen.

Verkehr in Halle (Saale)

Die Stadt Halle passt ihre Parkscheinautomaten an Debitkarten an.

Halle/MZ. - Halle stellt die Parkscheinautomaten im Stadtgebiet ab Montag, 4. November, bis zum 2. Dezember um. Grund dafür sind die Änderungen von Parkgebühren und die Anpassung der Automaten an die aktuellen Debitkarten. Um den geregelten Betrieb so wenig wie möglich zu behindern, werden umgestellte Automaten umgehend wieder eingeschaltet.

Im Umstellungszeitraum sind daher teilweise an den noch nicht umgestellten Automaten die alten Tarife gültig, die neuen Tarife gelten aber trotzdem an den bereits umgestellten, wie die Stadtverwaltung erklärt. In manchen Bereichen werde vorübergehend keine Zahlung möglich sein. Zum Parken ist dort der Stadt zufolge das Einlegen der Parkscheibe verpflichtend.

Am 2. Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann können die Parkscheinautomaten wieder uneingeschränkt und mit allen aktuell gängigen Kartensystemen genutzt werden.