Migrantenorganisation kritisiert Mitteldeutschen Marathon in Halle

Der Mitteldeutsche Marathon sorgt in Halle für Unmut. Was ist dran an der Kritik?

Halle (Saale)/MZ/DPA - Das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (Lamsa) und die Linke-Fraktion im Landtag haben die Ansetzung des Mitteldeutschen Marathons am Jahrestag des Anschlags in Halle kritisiert. Die Überschneidung mache „fassungslos“, sagte der Geschäftsführer des Lamsa, Mamad Mohamad, am Freitag. Auf dem Marktplatz soll laut Mohamad zeitgleich zum Gedenken an den dritten Jahrestag des antisemitischen Anschlags der Lauf stattfinden.