Die RTL-2-Doku-Serie "Mensch Retter" war in Halle zu Gast: Im Klinikum Bergmannstrost und bei der Berufsfeuerwehr wurde der Alltag gefilmt. So läuft es im Krankenhaus und bei der Feuerwehr.

„Mensch Retter“: So sieht der Alltag im Bergmannstrost und bei der Berufsfeuerwehr Halle aus

Halle (Saale)/MZ - In den vergangenen Wochen sind die Mitarbeiter im Klinikum Bergmannstrost und bei der Berufsfeuerwehr in Halle mit der Kamera begleitet worden. Die Aufnahmen entstanden im Rahmen der Dokuserie „Mensch Retter“ im Auftrag von RTL 2.

Feuerwehr im Alltag - RTL2-Serie begleitet Kameraden bei den Einsätzen

Zu sehen sind die Feuerwehrleute zum Beispiel in der Sendung beim Löschen von Müllcontainerbränden. Auch bei einem Wohnungsbrand im Südpark, in der Offenbachstraße, waren die TV-Leute vor Ort.

Mensch Retter RTL 2: Die Feuerwehr Halle musste einen Brand löschen. (Foto: Marvin Matzulla)

In einem Fall mussten die Kameraden der Berufsfeuerwehr zu einem Ödlandbrand ins Gewerbegebiet Halle-Neustadt ausrücken. In einem Fall musste auch eine in einem Fahrstuhl eingeschlossene Person von der Feuerwehr befreit werden.

Kameras im Klinikum Bergmannstrost: TV-Serie zeigt Arbeit im Krankenhaus

Vom Alltag des Klinikums Bergmannstrost ist zu sehen, wie einer verwirrten Frau geholfen wird. Zudem war das Filmteam auch dabei, als die Ärzte und Pfleger einer Frau halfen, die mit dem Fahrrad gestürzt war.

Ausgestrahlt werden die Folgen von „Mensch Retter“ immer montags um 20.15 Uhr auf RTL 2. Die Folgen mit Szenen aus dem Klinikum Bergmannstrost und der Berufsfeuerwehr Halle liefen am 9. sowie am 16. Dezember. Zu sehen sind diese noch kostenlos in der Mediathek von RTL+.