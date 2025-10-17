Die Stadt Halle steht vor großen Veränderungen. In den nächsten Jahren sollen Dutzende zum Teil riesige Bauprojekte realisiert werden. Die MZ gibt einen Überblick, was geplant ist und wann es fertig sein soll.

Große Baustellen kündigen sich an. In Halle wird demnächst an allen Ecken und Enden saniert und gebaut.

Halle (Saale)/MZ. - Halle ist im Wandel. Wer die Stadt vor zehn Jahren zuletzt gesehen hat, wird sie an einigen Ecken heute nicht mehr wiedererkennen. Neue Häuser, Straßen und teilweise komplette Stadtviertel sind innerhalb kurzer Zeit entstanden. Wiederum andere Gebiete sind seit Jahrzehnten unverändert und liegen brach. Doch die Stadtentwicklung geht weiter. In Planungsbüros und in der Stadtverwaltung wird bereits an den Projekten der Zukunft gearbeitet. Die MZ zeigt die größten Bauvorhaben in Halle auf, die in den nächsten zehn Jahren kommen sollen.