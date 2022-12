Mehrere Müllcontainer und eine Hecke brennen in der Südstadt

Halle (Saale)/MZ/TGO - Im Burgliebenauer Weg im Stadtteil Südstadt hat in der Nacht von Samstag zu Sonntag gegen Mitternacht ein Müllcontainer gebrannt. Laut Polizei ergriff das Feuer vier weitere Entsorgungsbehälter und eine Hecke, bevor die Feuerwehr alles ablöschte.

In einer nahe gelegenen Wohnung löste der Rauchmelder aus, da in einem der Zimmer ein Fenster geöffnet war. Die Wohnung wurde gut gelüftet. Ein Schaden ist in dem Haus nicht entstanden.