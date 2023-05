Halle (Saale)/MZ/TGO - Am Montag wurde bemerkt und angezeigt, dass über das Wochenende Unbekannte gewaltsam in Geschäftsräume in der Hegelstraße in Halle eindrangen und die Räumlichkeiten durchsuchten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde unter anderem ein Laptop gestohlen.

Ein Einbruch in eine Wohnung in der Streiberstraße ist am Sonntagmittag bemerkt worden. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet und alles zerwühlt, einige Sachen lagen im Innenhof. Unter anderem seien ein Laptop sowie Bekleidung gestohlen worden. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen auf.