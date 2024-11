Die Zahl erlegter Tiere hat nach Angaben der Stadt deutlich zugenommen. Was die wachsende Population für Spaziergänger in der Heide bedeutet.

Wildtiere in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Die Zahl erlegter Wildtiere im halleschen Stadtgebiet im Jagdjahr 2023/24 zeigen laut Tobias Teschner eine deutliche Tendenz. Laut dem Leiter des Fachbereichs Sicherheit in der Stadtverwaltung sind die Rotwild-Bestände konstant, beim Schwarzwild zeige sich aber mit 395 erlegten Tieren eine deutliche Steigerung.

Das teilte Teschner im jüngsten Ordnungsausschuss mit. Eine Gefahr für Menschen etwa beim Spazieren in der Heide sieht er deshalb aber nicht. „Wir haben Wildschweine im Stadtgebiet, gerade auch in der Heide.“ Die Tiere hätten in der Regel aber keinen Jagdtrieb gegen Menschen.

Sollte es doch zu einer Begegnung von Mensch und Wildschwein kommen, rät Teschner dazu, Abstand zu halten.