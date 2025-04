Nirgendwo sonst in Sachsen-Anhalt werden mehr Einbürgerungsanträge bearbeitet als in Halle.

Halle (Saale)/Magdeburg/MZ. - Die Behörden in Halle haben nicht gerade den Ruf, besonders schnell zu sein. Doch zumindest was die Anträge auf Einbürgerungen angeht, kann Halle sich sehen lassen. Im Vergleich mit anderen Kommunen in Sachsen-Anhalt führt die Stadt in einer Statistik. Undzwar deutlich. Doch heißt das auch, dass in Halle besonders viele Menschen eingebürgert werden?