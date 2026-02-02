Drei Studenten haben sich genauer mit der Geschichte der alten Malzfabrik in Niemberg im Saalekreis beschäftigt. Was sie über den Lost Place herausfinden konnten, hatte nicht nur positive Seiten.

Malzfabrik Niemberg: Ein Lost Place zwischen Malzkaffee, Zwangsarbeit und Militär im Saalekreis

Benedikt Kupski hat gemeinsam mit zwei Kommilitonen einen weiteren Lost Place von Sachsen-Anhalt sichtbar gemacht.

Niemberg/MZ. - Die S-Bahn rollt durch Niemberg, viele Blicke gehen nach vorn – kaum einer bleibt an dem wuchtigen Ziegelbau direkt am Bahnhof hängen. Benedikt Kupski kennt das Szenario. „Nur wenige nehmen die alte Malzfabrik wahr, wenn sie an ihr vorbeifahren.“