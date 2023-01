Mädchen in Halle missbraucht? Was die Polizei sagt und was nicht

Eine Zwölfjährige in Halle soll Opfer einer Straftat geworden sein. Warum es in dem Fall noch viele offene Fragen gibt.

Halle (Saale)/MZ - Im Wippraer Weg in Neustadt sind Anwohner verunsichert. Was hat sich dort am Montag in den Nachmittagsstunden abgespielt?