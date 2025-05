Am Samstag steigt das Lichterfest in Zeitz

Zeitz/MZ. - Wer für Samstag, den 17. Mai, noch über der Wochenendplanung sitzt und etwas Abwechslung benötigt, sollte den Weg in den Schlosspark oder das Museum Schloss Moritzburg nicht scheuen, denn dort locken an diesem Tag einige Angebote, teilt die Stadt mit.

Lichterfee und Livemusik

Da wäre zuallererst das 23. Zeitzer Lichterfest im Schlosspark Moritzburg. Diese Veranstaltung mit tausenden bunten Lichtern, Feuerwerk und Livemusik begeistert Jahr für Jahr die Gäste.

Los geht es im Schlosspark um 18 Uhr mit einer Neuheit. Clown LuLuLustig lässt mit Ballonfiguren, Jonglierstand, Geschicklichkeitsparcours, Lichtspielen, Seifenblasenaktionen und Kinderschminken auf der großen Wiese nicht nur die Kinderherzen höherschlagen.

Parallel dazu starten um 18.30 Uhr die Tanzshows auf der Bühne des Parks und finden ihren Höhepunkt mit der Show der Tanzakademie TaLiBu.

Um 20 Uhr eröffnen Lichterfee und die frisch gekürte Lichterprinzessin den Rossner-Park, welcher einmal mehr im bunten Licht erstrahlen soll und zum Rundgang einlädt.

Auf der Parkbühne werden dann „The Beefees“ das Lichterfest rocken. Um 22 Uhr sollte man in Richtung Himmel schauen, denn dann startet das Klassik-Musikfeuerwerk, bevor um 23 Uhr das Rock-Musikfeuerwerk auf der Bühne an den Start geht.

Kinder unter 14 Jahren haben an diesem Abend freien Eintritt. Die Tickets zur Lichternacht kann man im Vorverkauf für in der Tourist-Information Zeitz, im BStone Ticketshop oder im Globus Theißen erwerben. Natürlich können die Tickets auch an der Abendkasse gekauft werden.

Hausflohmarkt im Museum

Ein Hausflohmarkt im Museum hat echten Seltenheitswert. Am Samstag, 17. Mai, wird der Markt im Schloss Moritzburg Zeitz von 10 bis 16 Uhr zur Fundgrube, wenn nicht sogar zum Paradies für Sammler, Bastler und Upcycler.

Stöbern, Staunen und Entdecken heißt es dann in den Räumen des ehemaligen Schlossrestaurants, das für diesen Tag prall mit Schätzen gefüllt wird, die jahrelang im Depot des Museums vor sich hinschlummerten, verspricht die Stadt.

Treffen von Zekiwa-Fans

Ebenfalls am Samstag treffen sich von 12 bis 16 Uhr zum achten Mal die großen und kleinen Liebhaber der beliebten Kinderwagenmarke in Zeitz und feiern an diesem Tag die Marke „Zekiwa“.

Neben verschiedenen Aktionen im Schlosshof und dem Flanieren mit den Kinderwagen durch die Stadt bleibt Zeit für Gespräche und Austausch mit anderen Fans der Zeitzer Kinderwagen.