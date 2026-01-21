Die DRF-Luftrettung aus Halle flog im Jahr 2025 allein 1.732 Einsätze. Landesweit wurden die Hubschrauber in Sachsen-Anhalt 2.503 Mal alarmiert. Welche Spezialaufgaben die Rettungshubschrauber dabei übernehmen.

Bei einem Einsatz am 6. Dezember 2025 im Braunschweiger Bogen in Halle-Neustadt kam auch die DRF-Luftrettung zum Einsatz.

Halle (Saale)/MZ. - Dass die Luftrettung inzwischen ein unverzichtbarer Bestandteil der schnellen und spezialisierten Notfallversorgung in Deutschland ist, zeigen die aktuellen Einsatzzahlen der DRF-Luftrettung, die auch im vergangenen Jahr auf einem hohem Niveau lagen.