  4. Luftrettung Sachsen-Anhalt: Luftrettung aus Halle: DRF-Hubschrauber flog 2025 mehr als 1.700 Einsätze

Die DRF-Luftrettung aus Halle flog im Jahr 2025 allein 1.732 Einsätze. Landesweit wurden die Hubschrauber in Sachsen-Anhalt 2.503 Mal alarmiert. Welche Spezialaufgaben die Rettungshubschrauber dabei übernehmen.

Von Marvin Matzulla 21.01.2026, 15:59
Bei einem Einsatz am 6. Dezember 2025 im Braunschweiger Bogen in Halle-Neustadt kam auch die DRF-Luftrettung zum Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Dass die Luftrettung inzwischen ein unverzichtbarer Bestandteil der schnellen und spezialisierten Notfallversorgung in Deutschland ist, zeigen die aktuellen Einsatzzahlen der DRF-Luftrettung, die auch im vergangenen Jahr auf einem hohem Niveau lagen.