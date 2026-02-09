Brechen Personen in zugefrorene Gewässer ein, zählt bei der Rettung jede Minute. Dass das beste Rettungsgerät in der Region dabei außen vor bleibt, sorgt vor Unverständnis.

Mit Video: Luftkissenboot der DLRG zu Eisrettung - warum es bei Notfällen in Halle und Saalekreis nicht eingesetzt wird

Im Pappelgrund zeigte das Luftkissenboot bei einem Test sein Potenzial.

Teutschenthal/Halle (Saale)/MZ. - Ein rotes Flatterband trennt die Uferzone vom zugefrorenen See im Pappelgrund bei Teutschenthal. Wie das Verbot beachtet wird, zeigen Fußspuren - von Kindern und Erwachsenen -, die bis weit hinaus auf das vereiste Gewässer führen. „Das ist kreuzgefährlich. Wer sich ohne Freigabe aufs Eis wagt, spielt mit seinem Leben“, sagt Silvio Kelz von der DLRG-Ortsgruppe Saale-Elsteraue. Erst vor wenigen Tagen war bei Gräfenhainichen ein 63-Jähriger auf dem Gröberner See eingebrochen und konnte nur noch tot geborgen werden.