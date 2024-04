Thomas Senger un d der Stadtelternrat informierten am Montag Eltern, die in der ersten Losrunde leer ausgegangen sind.

Halle (Saale)/MZ - Was können Eltern tun, wenn ihr Kind den Platz an der weiterführenden Schule ihrer Wahl nicht bekommen hat? Viele Eltern in Halle stellen sich nun, da die erste Runde des Losverfahrens beendet ist, diese Frage. Mehr als hundert Anmeldungen hat es für die Informationsveranstaltung des Stadtelternrates am Montag gegeben.